Calciomercato Atletico Madrid, grande colpo per gli spagnoli: preso il fuoriclasse del Lione Thiago Almada! - Calcio News 24

Calciomercato Atletico Madrid: Thiago Almada è del “Cholo” Simeone. La situazione attuale e i dettagli dell’affare

Il Calciomercato Atletico Madrid è entrato ufficialmente nel vivo con un grande colpo: Thiago Almada è pronto a volare in Spagna. Secondo una conferma lampo da Fabrizio Romano, l’ex centrocampista dell’Olympique Lyonnais è ormai uomo dei colchoneros: “Thiago Almada to Atlético Madrid, here we go! ❤️🤍”. Si tratterebbe di un affare già definito, firmato e pronto al prossimo annuncio ufficiale.

Tre giorni fa era comparso un articolo esclusivo che parlava di un accordo firmato direttamente con l’Olympique Lyonnais, società francese che detiene i diritti del giocatore. Da allora, sono arrivate conferme anche dalle parti sociali: Thiago Almada ha raggiunto un’intesa personale con l’Atletico Madrid, lasciando respirare un’aria di ottimismo tra tifosi e stampa.

Il Calciomercato Atletico Madrid scommette su questo giovane talento argentino: l’operazione prevede l’acquisto da parte dei colchoneros di una percentuale del cartellino di Almada, con una valutazione complessiva che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Un investimento importante, che dimostra la fiducia della società e di mister Diego Simeone nel ragazzo classe 2001, considerato tra i migliori prospetti sudamericani degli ultimi anni.

Thiago Almada è pronto a diventare un nuovo tassello che darà imprevedibilità alla manovra atletica. Dotato di grande qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi tra le linee, il fantasista argentino si inserirà in una squadra che punta a vincere in Spagna e a dire la sua anche in Europa. La formula dell’operazione – l’acquisto di una percentuale – lascia aperta la possibilità di una valorizzazione futura di Almada, un po’ come accade spesso nel calcio internazionale moderno.

L’Atletico Madrid, sempre alla costante ricerca di rinforzi mirati, ha scelto dunque di puntare su un profilo giovane, dinamico e in grado di crescere nel tempo. Il mercato colchonero dimostra ancora una volta capacità di scouting e fiuto per i talenti emergenti.

Ora restano da definire solo alcuni dettagli formali, ma l’intesa personale col calciatore e l’accordo con il club francese rendono imminente l’ufficialità. Con l’arrivo di Almada, il Calciomercato Atletico Madrid si arricchisce di uno degli innesti più attesi per la prossima stagione.