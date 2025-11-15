Calciomercato Bologna: occhi su Borna Sosa per la fascia sinistra. La situazione

Il Calciomercato Bologna continua a muoversi senza sosta, e come riportato dal sito 1000cuorirossoblu, nuove voci provenienti dall’estero coinvolgono il club rossoblù. Dalla Turchia, infatti, il giornalista esperto di mercato Ekrem Konur ha rivelato un interesse del Bologna per un esterno difensivo sinistro, un ruolo che, nonostante sia attualmente coperto, rappresenta sempre un’opportunità da monitorare con attenzione.

Il profilo che avrebbe attirato l’attenzione della dirigenza felsinea è quello di Borna Sosa, classe 1998, giocatore croato di grande qualità e già conosciuto nel panorama europeo. In un’ottica di programmazione a lungo termine, il Calciomercato Bologna sembra guardare con interesse a possibili occasioni, e Sosa potrebbe incarnare proprio quel tipo di colpo utile per rinforzare ulteriormente la rosa di Vincenzo Italiano.

Attualmente, la fascia sinistra dei rossoblù è solidamente presidiata dal talentuoso Juan Miranda e dall’affidabile Charalampos Lykogiannis, ma il calcio moderno cambia rapidamente e il club emiliano vuole farsi trovare pronto di fronte a ogni potenziale opportunità. Da qui nasce la curiosità verso Sosa, un calciatore che, nelle ultime stagioni, ha vissuto alti e bassi ma che rimane dotato di un talento evidente.

Il croato, infatti, nella scorsa estate ha scelto la Premier League, accettando la proposta del Crystal Palace dopo essere stato acquistato dall’Ajax per poco più di 2 milioni di euro. Tuttavia, la sua esperienza inglese finora non ha preso il volo: appena 410 minuti complessivi, suddivisi in 7 presenze e 5 competizioni diverse, troppo pochi per un giocatore alla ricerca di continuità e rilancio.

Prima dell’avventura in Inghilterra, Sosa aveva già assaggiato la Serie A con il Torino, che lo aveva prelevato in prestito dall’Ajax. Nonostante le premesse positive, l’esperienza granata non è decollata: solo 1231 minuti in 20 presenze tra campionato e Coppa Italia, complici difficoltà di ambientamento e alcuni problemi fisici.

Dal punto di vista tecnico, Sosa rimane un esterno di grande spinta, dotato di ottima tecnica e forte propensione offensiva, qualità che si sposano perfettamente con l’idea di gioco di Vincenzo Italiano. Inoltre, le sue esperienze nelle coppe europee rappresentano un valore aggiunto per qualsiasi squadra.

Tuttavia, come evidenziato da 1000cuorirossoblu, un eventuale trasferimento non sarebbe affare da mercato invernale. Il croato è appena arrivato in Premier e il Bologna, al momento, non ha reale necessità di inserire un nuovo terzino sinistro. Il nome resta comunque da tenere nel radar del Calciomercato Bologna, che continua a monitorare il profilo in vista di possibili sviluppi futuri.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A