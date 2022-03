Calciomercato Cagliari, assalto dalla Serie A per Bellanova

Calciomercato Cagliari, le recenti prestazioni di Raoul Bellanova lo hanno fatto entrare nel mirino di un altro club italiano

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus avrebbe individuato in Raoul Bellanova un possibile innesto per rinforzare la propria fascia destra.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, che spiega come al termine di questa stagione il Cagliari riscatterà con ogni probabilità il calciatore dal Bordeaux. Tenuto conto dell’ottima annata, è molto probabile che Bellanova possa fare immediatamente le valigie per approdare in un club di prima fascia. Tra questi c’è anche la Juve, che tiene in tal senso gli occhi ben aperti.