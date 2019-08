Calciomercato Cagliari: Nandez atteso in Italia nelle prossime ore

Il Cagliari è pronto ad accogliere il talentuoso centrocampista del Boca Juniors Nahitan Nandez: arriverà in Italia nelle prossime ore

Il Cagliari si appresta ad accogliere tra le proprie fila il centrocampista Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors è appena partito alla volta dell’Uruguay dove recupererà alcuni effetti personali, per preparare tutto l’occorrente per il suo trasferimento in Italia.

Ci avviciniamo quindi alle battute finali della trattativa che porterà il talentuoso centrocampista uruguaiano al Cagliari.