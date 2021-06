Calciomercato Cagliari: Capozucca scatenato, ecco i possibili rinforzi per Semplici

Capozucca pronto a entrare nel vivo del calciomercato: ecco tutti i possibili rinforzi del Cagliari, uno per reparto

Stefano Capozucca ha le idee chiare. Il direttore sportivo del Cagliari – come riporta Il Corriere dello Sport – sta pensando a un acquisto per ogni reparto.

Per la difesa spunta il nome di Kevin Bonifazi, giocatore della Spal che in passato ha lavorato con il tecnico Leonardo Semplici. Per il centrocampo, invece, radar su Stanislav Lobotka del Napoli: il giocatore polacco, voluto fortemente da Gennaro Gattuso, vuole ritrovare più spazio. In attacco piace Pablo Rodríguez che potrebbe rivelarsi una pedina fondamentale nel caso in cui Giovanni Simeone dovesse essere in dirittura d’arrivo.