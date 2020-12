Calciomercato Cagliari: si riapre la pista Nainggolan? Le ultime

Calciomercato Cagliari: si riapre improvvisamente la pista Radja Nainggolan? Il presidente Giulini farà un tentativo a gennaio

L’affare Nainggolan si era bruscamente interrotto la scorsa estate con un nulla di fatto: incongruenza tra l’offerta del Cagliari e le richieste del club milanese. Il presidente Giulini qualche settimana fa aveva dichiarato un capitolo chiuso la trattativa per il centrocampista belga.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta Dello Sport, la pista che porta al Ninja si sarebbe riaperta: il Cagliari ha già l’accordo con il giocatore da questa estate, mentre il club nerazzurro potrebbe abbassare il costo del cartellino in virtù di una nuova frattura con mister Conte. Infatti, il rilancio di Nainggolan nel progetto interista non c’è stato, con il centrocampista finito nuovamente ai margini. La trattativa si preannuncia comunque complicata, considerando anche la difficile situazione economica del club sardo, con un bilancio in negativo, i mancati introiti causati dalla chiusura degli stadi e un monteingaggio sostanzioso (46 milioni).