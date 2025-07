Calciomercato Cagliari, ecco quale sarà il futuro di Marin. La situazione dei rossoblu! - Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: il futuro di Razvan Marin e le strategie rossoblù. La situazione attuale

Il Calciomercato Cagliari entra nel vivo con settimane decisive per definire la rosa in vista della prossima stagione. La dirigenza rossoblù è impegnata su più fronti, lavorando tanto in entrata quanto in uscita, nel tentativo di costruire una squadra competitiva e in linea con gli obiettivi del club. Tra i nomi al centro delle trattative spicca quello di Razvan Marin, centrocampista rumeno il cui futuro sembra ormai lontano dalla Sardegna.

Il Calciomercato Cagliari, infatti, ruota attualmente anche attorno all’interesse concreto dell’AEK Atene per Marin. Il club greco ha manifestato ufficialmente la volontà di portare il giocatore in Super League, aprendo così una trattativa che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. La cessione del centrocampista rappresenterebbe un’operazione strategica per le casse del club isolano, che avrebbe la possibilità di reinvestire i proventi dell’affare su nuovi innesti per rinforzare la rosa.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Cagliari ha fissato a 1,5 milioni di euro il prezzo per lasciar partire Marin. Una cifra che riflette la valutazione fatta dalla società e che costituisce il punto di partenza per eventuali negoziazioni. L’AEK Atene è interessato, ma resta da capire se presenterà un’offerta ufficiale in linea con le richieste rossoblù.

Il Calciomercato Cagliari, dunque, non si limita a inseguire rinforzi, ma passa anche attraverso operazioni in uscita che possono liberare spazio salariale e risorse economiche. La possibile partenza di Marin si inserisce in questa logica: da un lato, soddisfare il giocatore con una nuova esperienza; dall’altro, garantire al Cagliari la possibilità di agire con maggiore libertà sul mercato.

Nei prossimi giorni si attendono sviluppi significativi. Il destino di Marin potrebbe essere deciso a breve, ma il Calciomercato Cagliari è solo all’inizio: altre trattative sono in corso, e la società si muove con attenzione per costruire una rosa all’altezza della sfida. I tifosi attendono novità, consapevoli che questa finestra di mercato sarà determinante per il futuro del club.