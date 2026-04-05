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Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli
Calciomercato Chelsea, i Blues piazzano un altro colpo per il futuro: accordo definito. Tutto ciò che c’è da sapere
Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Valentin Barco ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il suo trasferimento estivo. Il centrocampista dello Strasburgo, classe 2004, ha accettato il progetto dei Blues dopo poco più di un anno trascorso in Ligue 1, dando così il via libera al passaggio a Stamford Bridge.
La trattativa tra i due club non dovrebbe presentare ostacoli, considerando che sia Chelsea che Strasburgo appartengono al gruppo BlueCo.
Barco, cresciuto come terzino sinistro al Boca Juniors, in Francia è stato trasformato in centrocampista sotto la guida di Liam Rosenior, attuale tecnico dei Blues: un dettaglio che ha facilitato ulteriormente la scelta del giocatore
PAROLE – “Valentín Barco ha detto sì al trasferimento al Chelsea, i termini personali sono stati concordati in vista di un possibile trasferimento estivo. Colo Barco vuole #CFC ed è tutto pronto sul lato del giocatore. Spetta al Chelsea decidere se e quando procedere, avendo il controllo totale dell’accordo essendo lo Strasburgo“
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