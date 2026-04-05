Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli

Calciomercato Chelsea, i Blues piazzano un altro colpo per il futuro: accordo definito. Tutto ciò che c’è da sapere

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Valentin Barco ha raggiunto un accordo con il Chelsea per il suo trasferimento estivo. Il centrocampista dello Strasburgo, classe 2004, ha accettato il progetto dei Blues dopo poco più di un anno trascorso in Ligue 1, dando così il via libera al passaggio a Stamford Bridge.

La trattativa tra i due club non dovrebbe presentare ostacoli, considerando che sia Chelsea che Strasburgo appartengono al gruppo BlueCo.

Barco, cresciuto come terzino sinistro al Boca Juniors, in Francia è stato trasformato in centrocampista sotto la guida di Liam Rosenior, attuale tecnico dei Blues: un dettaglio che ha facilitato ulteriormente la scelta del giocatore

PAROLE – “Valentín Barco ha detto sì al trasferimento al Chelsea, i termini personali sono stati concordati in vista di un possibile trasferimento estivo. Colo Barco vuole #CFC ed è tutto pronto sul lato del giocatore. Spetta al Chelsea decidere se e quando procedere, avendo il controllo totale dell’accordo essendo lo Strasburgo“

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🚨🔵 Valentín Barco has said yes to Chelsea move, personal terms agreed ahead of potential summer transfer.



Colo Barco wants #CFC and it’s all set on player side.



Up to Chelsea if/when to proceed, in total control of the deal being at Strasbourg. 🇦🇷



🎥 https://t.co/dC1AD27dDg pic.twitter.com/qQP8HarCig — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2026