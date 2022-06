Calciomercato Cremonese, incontro col Sassuolo: due nomi sul tavolo. La formazione neopromossa punta a rinforzarsi

Come riportato da Sky Sport in mattinata c’è stato un incontro con il Sassuolo: si è parlato del futuro di Leonardo Sernicola, terzino sinistro classe 1997 di proprietà del Sassuolo ma che nella scorsa stagione ha giocato in prestito nella Cremonese, che adesso spera di riuscire a confermarlo anche in vista del prossimo anno.

I grigiorossi sono anche su Vlad Chiriches, esperto difensore centrale in scadenza di contratto con il Sassuolo nel 2023.