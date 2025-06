Calciomercato Cremonese, quali sono gli obiettivi per la salvezza? Sanabria in pole, ma non è l'unico - Calcio News 24

Calciomercato Cremonese: caccia al nuovo tecnico e a rinforzi in ogni reparto. Le ultime

Il Calciomercato Cremonese è entrato nel vivo dopo l’addio di Giovanni Stroppa, destinato a sedere sulla panchina del Venezia. I grigiorossi sono ora alla ricerca del profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione di Serie B, con Davide Nicola indicato come il principale candidato per la panchina.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, parallelamente, la dirigenza sta lavorando per rinforzare ogni reparto. In porta, gli occhi sono puntati su Noel Tornqvist, giovane talento svedese classe 2002 in forza al Mjallby, già seguito anche da Empoli e Parma.

Per la difesa, il Calciomercato Cremonese si muove su più fronti: nel mirino c’è Federico Bonini (2001) del Catanzaro, oltre a Nosa Obaretin del Napoli (2003), reduce da un prestito al Bari e corteggiato anche dagli svizzeri del Lugano. Piacciono anche Alessandro Marcandalli (2002), di proprietà del Genoa e reduce da un’esperienza al Venezia, e Enea Mihaj (1998), in uscita dal Famalicao e seguito pure dall’Hellas Verona.

Sulle corsie esterne si valutano profili esperti come Davide Faraoni (1991), in scadenza con il Verona, e Gabriele Zappa (1999) del Cagliari per la fascia destra, mentre a sinistra piace Tommaso Augello (1994), anch’egli del Cagliari ma seguito anche dal Palermo.

A centrocampo, il Calciomercato Cremonese ha acceso i riflettori su Ebrima Darboe (2001), centrocampista gambiano della Roma rientrato dal Frosinone, oltre a Jacopo Segre (1997) del Palermo, nel mirino anche del Monza, e Tommaso Pobega (1999), reduce da una stagione al Bologna ma di proprietà del Milan.

In attacco, due nomi importanti: Antonio Sanabria (1996) del Torino e Lorenzo Colombo (2002), rientrato al Milan dopo il prestito all’Empoli.

Il Calciomercato Cremonese promette quindi di essere particolarmente attivo, con l’obiettivo chiaro di costruire una squadra competitiva per tornare subito in Serie A.