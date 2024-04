Calciomercato Empoli, Niang (ag): «Ecco il suo futuro»

Calciomercato Empoli, ecco le parole dell’agente di Niang su quello che sarà il suo futuro vista la stagione positiva dell’attaccante

Crescenzo Cecere, agente dell’attaccante dell’Empoli Niang, ha voluto parlare della situazione in ottica calciomercato.

«La scelta di tornare in Italia è stata presa in considerazione del fatto che M’Baye in questo campionato ha sempre fatto bene, dimostrando le sue qualità. Doti che tutti conoscevamo ma oggi in Serie A è tornato un ragazzo maturato. Su quale potrà essere il suo futuro, però, credo che sia presto»