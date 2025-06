Calciomercato estero, dopo Marcos Alonso il Celta Vigo ci riprova. Tenta il colpo Azpilicueta in partenza dall’Atletico Madrid!

Il Celta Vigo guarda con attenzione al mercato estivo e punta a un rinforzo di grande esperienza per la propria difesa: Cesar Azpilicueta. Il difensore spagnolo classe 1989, attualmente in scadenza con l’Atletico Madrid, è finito nel mirino del club galiziano, che sta valutando seriamente il suo ingaggio.

Dopo l’eliminazione matematica dei colchoneros dal Mondiale per Club, Azpilicueta è libero di trattare con nuove società. Il suo contratto con l’Atletico scadrà ufficialmente lunedì prossimo e, secondo fonti vicine al club, non verrà rinnovato. Una situazione che apre le porte al Celta, pronto a tentare il colpo a parametro zero.

L’arrivo di Azpilicueta a Vigo rappresenterebbe un’operazione simile a quella che ha portato Marcos Alonso in Galizia: esperienza, qualità e leadership al servizio della squadra. Proprio Alonso è stato votato miglior giocatore del Celta nella stagione appena conclusa, e la società spera che Azpilicueta possa avere un impatto simile.

Il difensore navarro porterebbe con sé una carriera costellata di successi: ex capitano del Chelsea, ha vinto Premier League, Champions League ed Europa League, distinguendosi per affidabilità, versatilità e spirito di sacrificio. La sua capacità di adattarsi sia da centrale sia da terzino su entrambe le fasce lo rende un profilo perfetto per rinforzare il reparto arretrato della squadra allenata da Giráldez.

Tuttavia, l’ostacolo principale resta l’elevato ingaggio dell’ex Chelsea. Come riporta il quotidiano AS, il Celta dovrà alleggerire il monte stipendi per rispettare i limiti imposti dalla Liga. Le possibili cessioni di Carles Perez e Unai Nunez potrebbero sbloccare l’operazione e dare al direttore sportivo Marco Garcés la flessibilità necessaria per chiudere il colpo.

I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro di Azpilicueta e capire se il Celta riuscirà a regalarsi un innesto di grande spessore in vista della stagione 2025/26.