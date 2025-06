Calciomercato estero, Tah sarà al Mondiale per club! Il Bayern Monaco paga al Leverkusen un indenizzo per anticipare l’addio

Jonathan Tah sarà ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco già prima del 1° luglio, pronto a partecipare al Mondiale per Club 2025. Secondo fonti affidabili dalla Germania, i bavaresi e il Bayer Leverkusen hanno raggiunto un accordo anticipato per il trasferimento del difensore centrale.

Il Bayern Monaco verserà al Leverkusen una cifra iniziale di 800.000 euro come compenso per la risoluzione anticipata del contratto di Tah, che sarebbe scaduto il 30 giugno. L’importo potrebbe salire fino a 1 milione di euro in base ai risultati del club al prossimo FIFA Club World Cup. Un’operazione economicamente vantaggiosa, considerando che inizialmente si stimava un costo di 7-8 milioni.

Il trasferimento anticipato permetterà al nuovo tecnico Vincent Kompany di avere Tah a disposizione sin da subito per la preparazione estiva. Il difensore tedesco ha firmato un contratto quadriennale con il Bayern, che si farà carico del suo intero ingaggio.

L’operazione è stata guidata da Max Eberl, responsabile dell’area sportiva del Bayern, che ha ottenuto condizioni favorevoli rispetto a trattative simili. Ad esempio, il Real Madrid ha pagato ben 10 milioni di euro al Liverpool per assicurarsi subito Trent Alexander-Arnold, inserendolo in rosa per la nuova stagione sotto la guida di Xabi Alonso.

Con questa mossa, il Bayern Monaco si garantisce un rinforzo difensivo di alto livello in vista di un’estate impegnativa e della prestigiosa competizione internazionale. Un colpo strategico che rafforza la rosa e conferma le ambizioni europee e mondiali del club bavarese.