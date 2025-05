Tah al Bayern Monaco, ufficiale il colpo a parametro zero: dettagli e prime dichiarazioni

Jonathan Tah è ufficialmente un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato oggi, 29 maggio 2025, l’ingaggio del difensore centrale tedesco, che arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con il Bayer Leverkusen. Tah, 29 anni, ha firmato un accordo che lo legherà ai campioni di Germania fino al 30 giugno 2029 e vestirà la maglia numero 4.

L’acquisto di Tah rappresenta un rinforzo di spessore per la retroguardia del Bayern. Il giocatore porta con sé una vasta esperienza in Bundesliga, avendo militato per dieci stagioni nel Bayer Leverkusen, club con cui ha recentemente conquistato uno storico “double”, vincendo il campionato e la Coppa di Germania nella stagione 2023/24. Nazionale tedesco con 35 presenze all’attivo, Tah era da tempo nel mirino della dirigenza bavarese.

«Sono molto felice di essere al Bayern», ha dichiarato Tah ai canali ufficiali del club. «Voglio prendermi delle responsabilità qui e lavorare duramente ogni giorno affinché la squadra abbia successo e possa vincere molti trofei insieme».

Anche i vertici del Bayern Monaco hanno espresso grande soddisfazione per l’operazione. Jan-Christian Dreesen, CEO del club, ha sottolineato come Tah porti «costanza e qualità che rafforzeranno la nostra difesa», definendolo «un vero guadagno» anche per la sua mentalità vincente. Max Eberl, membro del consiglio direttivo per lo sport, ha aggiunto: «Non è un segreto che seguissimo Jonathan Tah da tempo. Apprezziamo la sua qualità: è un leader che si assume responsabilità. Jonathan aveva molte offerte ma ha scelto il Bayern, e questo ci fa molto piacere». Il direttore sportivo Christoph Freund ha evidenziato come Tah sia «un giocatore con esperienza e qualità internazionali, che non avrà bisogno di molto tempo per ambientarsi nella nostra difesa».

Dopo una lunga e fortunata parentesi a Leverkusen, culminata con la vittoria della Bundesliga nella passata stagione, per Jonathan Tah si apre ora un nuovo capitolo nella prestigiosa cornice dell’Allianz Arena, con l’obiettivo di continuare a collezionare successi.