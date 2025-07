Calciomercato Fiorentina, Beltran potrebbe essere ceduto. Accordo quasi raggiunto con quella squadra - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: trattativa avanzata per Beltrán, ora serve il sì del giocatore. La situazione

Il calciomercato Fiorentina continua a muoversi su fronti internazionali, con un obiettivo di primo piano per l’attacco: Lucas Beltrán. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa tra il club viola e il Flamengo è in fase avanzata, ma resta ancora un ostacolo importante da superare: la volontà del giocatore.

L’attaccante argentino, attualmente in forza alla Fiorentina, è finito nel mirino del Flamengo, che da tempo sta cercando un profilo tecnico e duttile per rafforzare il reparto offensivo. Il club brasiliano ha manifestato un forte interesse e ha avviato i contatti con la dirigenza viola, che sarebbe disposta a trattare la cessione, a condizione però di ricevere un’offerta congrua e di chiudere l’accordo anche con il calciatore.

Per il calciomercato Fiorentina, la possibile partenza di Beltrán rappresenterebbe una svolta significativa. Arrivato con grandi aspettative, l’argentino ha vissuto una stagione con alti e bassi, senza riuscire a imporsi in modo stabile da titolare. Tuttavia, il suo profilo resta molto apprezzato sul mercato, in particolare nei campionati sudamericani.

Il Flamengo è pronto a garantire un ruolo centrale a Beltrán, ma il giocatore deve ancora essere pienamente convinto della destinazione. La sua priorità, al momento, sembrerebbe quella di restare in Europa e rilanciarsi in Serie A o in altri campionati di alto livello. Per questo motivo, la Fiorentina sta lavorando non solo sull’aspetto economico dell’operazione, ma anche sul convincimento del ragazzo, valutando eventuali alternative in caso di rifiuto.

Nel frattempo, il calciomercato Fiorentina non si ferma: la società è attiva nella ricerca di un nuovo centravanti, consapevole che la possibile uscita di Beltrán aprirebbe spazi importanti in rosa. Diversi nomi sono già stati sondati, e nelle prossime settimane la situazione potrebbe sbloccarsi definitivamente.

La trattativa tra Fiorentina e Flamengo, dunque, va avanti. La base dell’accordo tra i due club c’è, ma il semaforo verde definitivo dipenderà da Beltrán. I tifosi viola restano in attesa, con la speranza che il calciomercato Fiorentina possa portare innesti in grado di fare la differenza nella prossima stagione.