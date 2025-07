Calciomercato Fiorentina, pronto un grande colpo dal Manchester City! Commisso vuole acquistare quel giocatore - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: nel mirino James McAtee del Manchester City. La situazione della squadra viola

Il Calciomercato Fiorentina si anima con un nome internazionale e di grande prospettiva: James McAtee. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, la dirigenza viola sta spingendo con forza per assicurarsi il giovane centrocampista inglese, attualmente di proprietà del Manchester City. McAtee, classe 2002, è uno dei talenti più promettenti del calcio britannico, ma fatica a trovare spazio nella rosa stellare guidata da Pep Guardiola.

La Fiorentina ha individuato in lui un profilo ideale per rinforzare il centrocampo, portando freschezza, tecnica e visione di gioco. Il calciomercato Fiorentina ha come obiettivo quello di ringiovanire e rendere più dinamica la rosa a disposizione del nuovo allenatore, e McAtee rappresenta una scommessa affascinante in questa direzione. Il centrocampista inglese ha mostrato tutto il suo talento durante l’Europeo Under 21 disputato in Slovacchia, vinto proprio dall’Inghilterra in finale contro la Germania con il punteggio di 3-2. In quell’occasione, McAtee fu premiato come migliore in campo nella finale di Bratislava, attirando l’attenzione di numerosi club europei.

Non solo prestazioni brillanti in Nazionale: McAtee è anche il capitano della selezione Under 21 inglese e ha segnato un gol decisivo nei quarti di finale contro la Spagna, contribuendo alla vittoria per 3-1. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 27 presenze e realizzato 7 gol, un bottino niente male per un centrocampista centrale. Tuttavia, il minutaggio limitato con il Manchester City lo avrebbe spinto a valutare nuove opportunità, alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore continuità e spazio.

Ed è proprio su questo aspetto che fa leva la Fiorentina. Il progetto viola, improntato sulla valorizzazione dei giovani talenti e su un gioco propositivo, potrebbe essere l’ambiente ideale per il definitivo salto di qualità di McAtee. I contatti tra le parti sono in corso, e nelle prossime settimane si capirà se l’operazione potrà decollare.

Il calciomercato Fiorentina è quindi entrato nel vivo con un obiettivo di prestigio. Portare a Firenze un talento del calibro di James McAtee sarebbe un segnale forte, sia sul piano tecnico che su quello delle ambizioni. I tifosi attendono sviluppi con entusiasmo.