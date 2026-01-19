Calciomercato Fiorentina, pressing continuo su Fabbian: nuovi contatti dopo il gol alla Viola! Cosa filtra sul possibile arrivo del centrocampista

La vittoria fondamentale ottenuta al “Dall’Ara”, che ha permesso alla Fiorentina di abbandonare per la prima volta la zona retrocessione, non ha placato la fame della dirigenza. Anzi, il successo per 2-1 contro il Bologna ha riacceso i riflettori su un protagonista assoluto del match: Giovanni Fabbian. Il talentuoso centrocampista classe 2003, subentrato a inizio ripresa tra le fila dei padroni di casa, ha firmato la rete della bandiera all’88’ sfiorando addirittura la doppietta, dimostrando ancora una volta il suo eccezionale fiuto per il gol.

Come svelato puntualmente dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, i vertici della società toscana non intendono mollare la presa e vogliono accelerare i tempi. Proprio nella giornata odierna, lunedì 19 gennaio 2026, sono previsti nuovi contatti diretti tra le parti per cercare di portare il gioiello scuola Inter a Firenze e regalare un rinforzo di qualità alla rosa.

A margine della sfida, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano è apparso fatalista sul futuro del suo giocatore, pur ribadendone l’importanza tattica: “Da parte mia il suo utilizzo è costante, è un piacere allenarlo, ma è una questione sua con la società. Non dipende da me”. Parole che suonano come un assist involontario alle ambizioni di mercato dei Viola, pronti all’affondo decisivo.