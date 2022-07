Calciomercato Fiorentina: i complimenti per Jovic dalla Serbia

Fiorentina: la nazionale serba si congratula per il colpo Jovic. Con più minutaggio l’attaccante torna una risorsa per la sua nazionale

Anche in Serbia c’è soddisfazione per il passaggio di Jovic alla Fiorentina. I social della nazionale serba hanno infatti riportato subito la notizia.

Si tratta di un trasferimento importante per la nazionale in ottica mondiale: alla Fiorentina infatti Jovic avrà più occasioni di giocare, trovando quello spazio che non aveva al Real Madrid e tornando una risorsa importante per il ct Stojkovic.