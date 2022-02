ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Fiorentina, retroscena Italiano: aveva chiesto loro due. Quali erano le preferenze del tecnico

Come riporta il Corriere Fiorentino Vincenzo Italiano per la sua Fiorentina aveva chiesto Domenico Berardi e Gianluca Scamacca, anche se alla fine in viola sono arrivati Cabral, Piatek e Ikone.

La partenza di Vlahovic sembra già farsi sentire. ora il tecnico dovrà trovare nuovi equilibri.