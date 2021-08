Calciomercato Fiorentina, Milenkovic si avvicina al West Ham

Calciomercato Fiorentina, il difensore serbo pronto a lasciare l’Italia per la Premier League: quanto incasserebbero i viola

Separazione in vista tra la Fiorentina e Nikola Milenkovic. Il difensore serbo è stato messo sul mercato vista la scadenza del contratto nell’estate del 2022, finendo nel mirino della Juventus che, però, dovrà probabilmente arrendersi alla concorrenza. Il giocatore è infatti ad un passo dal West Ham.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due società dovrebbero venirsi incontro chiudendo l’affare attorno ai 17 milioni più bonus in favore della società viola. Subito dopo partirà l’assalto a Nastasic, per il quale il ds Pradè non vorrebbe andare oltre i 2/3 milioni di euro di offerta.