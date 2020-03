Calciomercato Fiorentina, occhi su Bonaventura e Paquetà

Calciomercato Fiorentina, occhi su Jack Bonaventura e Paquetà. Commisso vuole arrivare al brasiliano del Milan

La Fiorentina vuole rivoluzionare la propria rosa. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi fa il punto sulla situazione sul mercato dei viola, che cercheranno di arrivare a Bonaventura e Paquetà.

L’attuale fantasista ha una valutazione di 30 milioni, ma non trova spazio tra i rossoneri. In alternativa c’è l’argentino de Paul (in uscita dall’Udinese), ma il presidente Commisso proverà l’offensiva nei confronti di Jack Bonaventura.