Calciomercato Fiorentina, tre nomi caldi per il centrocampo

Pradè sta lavorando per rinforzare il centrocampo, visto l’imminente addio di Veretout. Sono tre i nomi che sta valutando la Fiorentina

Tre nomi caldi per il centrocampo della Fiorentina. Con Veretout in uscita gli sforzi della dirigenza viola si stanno concentrando proprio in quel reparto e al momento tutti gli indizi portano a Badelj, Biglia e Baselli. Secondo il Corriere dello Sport, per il centrocampo è corsa a tre.

Il possibile ritorno di Badelj, che solo un’estate fa ha scelto la Lazio a parametro zero. A Roma probabilmente ha trovato meno spazio del previsto e sta prendendo in considerazione di tornare a Firenze. Il Milan vorrebbe inserire Biglia come parziale contropartita per Veretout, ma al momento l’ingaggio è fuori budget. Primi sondaggi anche per Baselli ma al momento c’è da convincere il giocatore.