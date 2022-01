Calciomercato Genoa, proseguono i contatti per Miranchuk e Piccoli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il calciomercato Genoa può ancora infuocarsi nei prossimi giorni: nuovi contatti in giornata con l’Atalanta per Piccoli e Miranchuk

Prosegue senza sosta il calciomercato bollente del Genoa in questa sessione invernale.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il Grifone in giornata ha nuovamente incontrato l’Atalanta per mettere al sicuro le operazioni Piccoli e Miranchuk, ritenuti obiettivi fondamentali per il nuovo 4-3-3. In chiusura anche l’arrivo di Amiri.