Calciomercato Genoa, chiusi due colpi! Dal Benfica arriva Tengstedt per l’attacco, mentre dal Real Madrid ecco Obrador!

Doppio colpo di mercato per il Genoa, che nella giornata di giovedì ha chiuso due operazioni in entrata: in rossoblù arrivano Casper Tengstedt, attaccante danese classe 2000, e Rafa Obrador, terzino sinistro spagnolo nato nel 2004. Le operazioni, entrambe ben orchestrate dalla dirigenza ligure, rafforzano l’organico di Patrick Vieira in vista della prossima stagione.

Tengstedt in prestito dal Benfica

Il primo acquisto è Casper Tengstedt, attaccante di proprietà del Benfica che nella scorsa stagione ha militato in Serie A con il Verona. Il 25enne danese, noto per la sua duttilità offensiva e il buon senso del gol, ha collezionato 7 reti tra campionato e Coppa Italia con la maglia gialloblù. Il Genoa lo acquisisce con la formula del prestito con diritto di riscatto, una soluzione che consente al club di valutarne l’impatto prima di un eventuale acquisto definitivo.

Rafa Obrador arriva dal Real Madrid

Il secondo colpo è Rafa Obrador, giovane terzino sinistro cresciuto nel vivaio del Real Madrid. Considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio spagnolo nella sua fascia d’età, Obrador arriva a titolo definitivo, ma con il diritto di recompra in favore dei Blancos. Nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Deportivo La Coruña, in Liga 2 (seconda serie spagnola), mostrando buone qualità atletiche e senso tattico.

Il suo arrivo va a colmare il vuoto lasciato da Ahanor, ceduto nei giorni scorsi. Obrador dovrebbe subito entrare nelle rotazioni della fascia sinistra, offrendo un’alternativa giovane e dinamica.

Un Genoa attivo sul mercato

Con questi innesti, il Genoa conferma un mercato attento e ambizioso, volto a consolidare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. L’arrivo di due profili internazionali come Tengstedt e Obrador testimonia l’intenzione del club di unire esperienza e prospettiva, in un mix che punta a migliorare il piazzamento della scorsa annata.