UFFICIALE – Genoa, preso Gudmundsson dall’Az Alkmar

Il Genoa chiude per l’arrivo di Gudmundsson dall’Az Alkmar: il comunicato ufficiale del club rossoblù

Il Genoa ha comunicato con una nota ufficiale l’acquisto di Albert Gudmundsson dall’Az Alkmar:

«Il Genoa ha formalizzato l’acquisto a titolo definitivo del calciatore islandese Albert Gudmundsson, che arriva dall’ AZ Alkmaar e vestirà la maglia numero 11. Nato a Reykjavìk il 15 giugno 1997, Gudmundsson è cresciuto nelle giovanili dell’Heerenveen e del PSV, con cui ha vinto l’edizione 2017/18 dell’Eredivisie, la massima serie olandese, prima del trasferimento all’AZ. Per lui 24 reti e 14 assist in 110 presenze con le prime squadre di PSV e AZ Alkmaar. In questa stagione sportiva è sceso in campo anche in Europa League e Conference League. Nella Nazionale islandese vanta 29 presenze con 6 gol».