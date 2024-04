Calciomercato, cambia il futuro di Hermoso! La mossa delle italiane

Le ultime sul futuro di Mario Hermoso, difensore centrale spagnolo in scadenza con l’Atletico Madrid. I dettagli

Arrivano novità importanti sul futuro di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo lascerà infatti l’Atletico Madrid a parametro zero al termine della stagione, ma non dovrebbe approdare in Serie A.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com il Milan avrebbe fatto un passo indietro, preferendo puntare su profili più giovani e anche Inter e Napoli ritengono eccessiva la richiesta di ingaggio da 5 milioni di euro. Concreto, invece, l’interesse dell’Aston Villa e di alcuni club arabi.