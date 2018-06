Calciomercato Inter, accordo con il Sassuolo per Politano: le cifre

L’Inter è vicinissima all’esterno del Sassuolo, Matteo Politano, mancano solo i dettagli per chiudere la trattativa.

Il calciomercato dell’Inter sta facendo impazzire i tifosi nerazzurri che sognano in grande in vista anche della prossima Champions League a cui il club prenderà parte. Dopo gli acquisti di Nainggolan, De Vrij, Lautaro Martinez, nella nottata di ieri sembra essersi conclusa una nuova trattativa per portare a Milano un altro giocatore di spessore. La società nerazzurra, difatti, ha trattato con la dirigenza del Sassuolo per chiudere l’operazione Matteo Politano che potrebbe arrivare già nelle prossime ore alla corte di Luciano Spalletti.

Per la chiusura mancano solo i dettagli, ma sembra che le due società si siano accordate per un prestito di 5 milioni di euro con un riscatto di 20 milioni a cui sia aggiungono alcune contropartite tecniche. Agli emiliani sono stati, difatti, offerti i cartellini dei giovani Odgaard, Gavioli e Adorante, talenti su cui il Sassuolo aveva già messo gli occhi. Attualmente Politano è in viaggio di nozze, ma al suo rientro, previsto in questi giorni, potrebbe già raggiungere Milano per le consuete visite mediche e la firma.