Inter, dubbi su De Vrij: si valutano le alternative

L’olandese, protagonista di un Derby non all’altezza, dovrebbe partire in estate: il brasiliano del Toro è in pole per rimpiazzarlo

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij è al centro del ciclone. L’olandese, già da diverse settimane, dichiarato in uscita non ha avuto un derby facile contro Giroud.

Ecco, dunque, che la sua cessione potrebbe non essere più così dolorosa. I nerazzurri hanno già puntato gli occhi verso Bremer, grande obiettivo per la difesa in estate. Lo riporta Tuttosport.