Calciomercato Inter, tre big possono uscire: la situazione - Calcio News 24

In estate il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere una sorta di rivoluzione con tre big che potrebbero essere ceduti.

Secondo il quotidiano torinese Bastoni, Barella e Thuram potrebbero partire nel caso in cui dovessero arrivare offerte intorno agli 80 milioni di euro. La filosofia della dirigenza di Viale Liberazione rimane infatti sempre la stessa: il mercato deve essere chiuso in pareggio, per ogni investimento in entrata, servirà un ricavo in uscita. Lo scrive Tuttosport.