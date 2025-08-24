Calciomercato Inter: colpo top in difesa se parte Pavard. I due nomi seguiti dal club nerazzurro in caso di cessione del francese

Con il campionato finalmente alle porte, l’Inter si prepara a scendere in campo contro il Torino, mettendo momentaneamente in pausa ogni discorso di mercato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, la concentrazione ad Appiano Gentile è interamente rivolta all’esordio stagionale. Eppure, dietro questa calma apparente, la dirigenza nerazzurra ha già delineato una strategia precisa per l’ultima, frenetica settimana di trattative: l’obiettivo è inserire un ultimo tassello, un difensore, per completare il mosaico di una rosa profondamente rinnovata.

Il piano dell’Inter è però legato a doppio filo al futuro di Benjamin Pavard. Sarà la decisione del difensore francese a determinare la mossa finale del club, attivando uno di due scenari completamente diversi. Se “Benji l’interista” dovesse accettare una nuova destinazione, la società nerazzurra avrebbe la forza economica e la necessità tecnica di affondare il colpo per un profilo di caratura internazionale. In cima alla lista dei desideri c’è un nome che i tifosi italiani conoscono bene: l’ex napoletano Kim Min-jae. Il sudcoreano è considerato l’innesto perfetto, ma per arrivare a lui l’Inter attende gli ultimi giorni di mercato, pronta a bussare alla porta del Bayern Monaco per un giocatore forte ma che potrebbe trovare poco spazio.

Un’altra pista di altissimo livello porta al compagno di squadra di Kim, Dayot Upamecano. Il suo caso è diverso: non ha problemi di minutaggio, ma una situazione contrattuale che potrebbe favorire l’Inter. Con un contratto in scadenza nel 2026, e le trattative per il rinnovo in corso, un mancato accordo con il Bayern potrebbe spingere i bavaresi a considerare un’offerta nerazzurra per non rischiare di veder diminuire il valore del giocatore.

Tuttavia, se Pavard dovesse rimanere a Milano, lo scenario cambierebbe radicalmente. In quel caso, l’Inter abbandonerebbe le piste più onerose e virerebbe con decisione su un profilo più giovane e di prospettiva, da inserire gradualmente nel gruppo senza pressioni. L’incastro decisivo, dunque, è atteso solo nei prossimi giorni. Prima il campo, poi l’ultimo, decisivo assalto al mercato.