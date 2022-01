Calciomercato Inter, Frattesi più vicino: il punto della situazione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, si guarda in casa Sassuolo in chiave mercato: per il centrocampista Frattesi i nerazzurri sono in pole

L’Inter guarda in casa Sassuolo. E’ ormai noto che Piero Ausilio e Giuseppe Marotta siano davvero intenzionati a fare spesa in Emilia.

Come riporta Fabrizio Romano, gli obiettivi reali sono due: Frattesi e Scamacca. Se per il centrocampista i nerazzurri sono in pole, per l’attaccante è sfida aperta con la Juventus.