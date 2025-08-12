Calciomercato Inter: il Galatasaray vuole Sommer e Pavard. Ma le condizioni sono inaccettabili per il club nerazzurro che deve monetizzare

Il Galatasaray torna a guardare con insistenza in casa Inter. Dopo un primo, timido approccio per Hakan Calhanoglu, il club di Istanbul alza il tiro e mette nel mirino due colonne della difesa nerazzurra: il difensore francese Benjamin Pavarde il portiere svizzero Yann Sommer. L’ambizione della società turca è quella di rinforzare la propria rosa con giocatori di caratura internazionale per essere competitiva sia in campionato che in Europa.

Secondo quanto riportato dalla testata turca Fotomac, il Galatasaray avrebbe già avviato i primi contatti con gli entourage dei due calciatori per sondarne la disponibilità, con l’intenzione di presentare a breve un’offerta ufficiale all’Inter. Tuttavia, la strategia proposta sembra destinata a scontrarsi con la ferma posizione della dirigenza di Viale della Liberazione. L’idea di Istanbul sarebbe infatti quella di ingaggiare Sommer a parametro zero e di ottenere Pavard con la formula del prestito secco.

Una proposta che non trova terreno fertile a Milano. L’Inter ha fissato paletti ben precisi: per Pavard si valutano esclusivamente offerte per una cessione a titolo definitivo o, al limite, un prestito con obbligo di riscatto garantito. Il club ha la necessità di assicurarsi un’entrata economica certa per finanziare le proprie operazioni di mercato in entrata, e un prestito secco non rientra in questa visione.

Analogo il discorso per Yann Sommer. Lasciare partire a zero il portiere titolare, senza avere già in mano un sostituto di pari affidabilità, è uno scenario che la società nerazzurra non prende minimamente in considerazione. Se il Galatasaray vorrà quindi trasformare questo audace interesse in una vera e propria trattativa, dovrà rivedere radicalmente la propria offerta, formulando proposte economiche concrete e in linea con le valutazioni fatte dall’Inter per i suoi due campioni.