Inter Gosens, tutti i dettagli della trattativa

Inter Gosens, spuntano tutti i dettagli della trattativa con l’Atalanta: domani la fumata bianca

L’Inter ha ormai chiuso per Gosens. Un colpo in risposta alla Juventus dopo l’arrivo di Vlahovic. 22 milioni e 3 di bonus l’offerta all’Atalanta, mentre 2,5 milioni più 500 mila legati ai bonus per il contratto del tedesco.

L’apertura è totale da parte dell’entourage e della Dea domani si potrebbero limare gli ultimi dettagli poi la fumata bianca. Acquisto che mettere in una posizione di forza anche per il rinnovo di Perisic alle condizioni della società