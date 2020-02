Calciomercato Inter: in estate il Barcellona tenterà l’affondo per Lautaro Martinez

In estate il Barcellona tenterà l’affondo per Lautaro Martinez: il direttore sportivo Abidal ha già stanziato i 111 milioni della clausola

Gli infortuni di Dembelè e Suarez hanno costretto il Barcellona a fiondarsi immediatamente sul mercato degli attaccanti svincolati. I due centravanti rimarranno out probabilmente fino al termine della stagione e i blaugrana, in vista dell’estate, starebbero già pianificando un acquisto di sicuro affidamento.

Il Mundo Deportivo, tuttavia, spiega che non arriverà nessun numero 9 in blaugrana in questo mese. Per l’estate l’obiettivo numero uno è Lautaro Martinez. Abidal ha già stanziato i 111 milioni della clausola dell’attaccante dell’Inter che potrebbe comporre un duo stellare con l’altro obiettivo del mercato, Neymar.