Calciomercato Inter: incontro con il Torino per Belotti

L’Inter continua a trattare Correa ma, nel frattempo, ha incontrato il Torino per Belotti. Le ultime da Gianluca Di Marzio

Intervenuto durante il programma Sky Calciomercato l’originale, Gianluca Di Marzio ha parlato dell’Inter e della ricerca del suo attaccante.

Per l’esperto di mercato ci sono due trattative che proseguono parallelamente: «L’Inter continua la trattativa per Correa – ha detto Di Marzio -. L’offerta è di 30 milioni e si sta cercando di accontentare Lotito con qualche bonus in più. Nel frattempo, però, oggi c’è stato un incontro con il Torino per Belotti, per il quale Cairo vorrebbe 20-22 milioni di euro».

