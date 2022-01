Calciomercato Inter, Marotta prepara il “colpo alla De Vrij”

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Inter, club attento ai giocatori in scadenza di contratto a fine stagione: Marotta al lavoro

L’Inter e l’Ad Marotta conservano sempre un occhio di riguardo sui parametri zero per la prossima estate, con Onana che potrebbe non essere il solo acquisto ‘gratis’ dei nerazzurri a fine stagione.

Per la difesa, oltre a Ginter, stuzzica anche la situazione di Luiz Felipe, in scadenza alla Lazio e pupillo di Simone Inzaghi. Stando alla Gazzetta dello Sport, l’Inter resta alla finestra pronta ad inserirsi in caso di rottura tra il brasiliano e il club di Lotito. In questo caso i nerazzurri potrebbero replicare il colpo de Vrij, sbarcato a Milano proprio dalla Lazio a parametro zero.