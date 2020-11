Calciomercato Inter, caccia a Milik e Paredes: doppio scambio all’orizzonte

L’Inter vorrebbe puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte con due colpi nel mercato di gennaio. Assalto a Milik e Paredes

L’Inter di Antonio Conte necessità di altri tasselli, soprattutto in questa stagione in cui le rose seppur ampie sono costrette a fare i conti con il Covid. Manca un vice Lukaku e il centrocampo necessità di un innesto funzionale.

Per questo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe lavorando ad un doppio scambio: Vecino al Napoli per arrivare ad Arek Milik e, ancora più clamoroso, Eriksen al Paris Saint Germain per assicurarsi le prestazioni di Leandro Paredes.