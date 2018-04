David Neres, nome nuovo per l’Inter: i dettagli

Calciomercato Inter, tentazione David Neres per il reparto avanzato: il gioiellino dell’Ajax è l’alternativa a Bernard e Simone Verdi

Dopo aver bloccato Lautaro Martinez, l’Inter continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo di livello per il reparto avanzato. Diversi i nomi che ruotano attorno l’orbita nerazzurra: in particolare, Piero Ausilio sta monitorando con grande interesse le situazioni di Bernard, in scadenza con lo Shakhtar Donetsk, e di Simone Verdi, fantasista del Bologna pronto per il salto di qualità. Ma non solo: il nome nuovo è quello di David Neres.

Secondo quanto riportato da Tele Lombardia, l’Inter è sulle tracce di David Neres: classe 1997 di Sao Paulo, il talento brasiliano sta evidenziando tutte le sue qualità in Eredivisie con la maglia dell’Ajax e diversi top club hanno avviato i contatti con il suo entourage. Vicino a Kia Joorabchian, uomo di fiducia di Suning, l’esterno destro ha raccolto 11 reti e 12 reti in 28 presenze di campionato, stupendo gli addetti ai lavori per la sua qualità e per il suo cambio di passo letale. Arrivato nel gennaio 2017 dal Sao Paulo per 12 milioni di euro, il cartellino del 20enne è valutato 50 milioni di euro: un colpo che potrebbe essere accessibile in caso di qualificazione in Champions League per la formazione di Luciano Spalletti.