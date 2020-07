Calciomercato Inter: si lavora per avere Sanchez anche in finale di Europa League

Calciomercato Inter: i nerazzurri sono a lavoro con il Manchester United per avere anche in Europa League Sanchez

Alexis Sanchez è sempre più integrato all’interno del gruppo Inter. Anche ieri contro la Roma ha dato il suo importante contributo e i nerazzurri proseguono nelle trattative per averlo anche in Europa League. La società interista, se dovesse passare contro il Getafe, chiederà al Manchester United di poter trattenere il cileno fino alla finale della manifestazione, e magari anche in quella stessa partita se i Red Devils non dovessero raggiungerla anch’essi.

Più difficile invece, come riportato dal Corriere dello Sport, che Sanchez possa restare in prestito anche nella prossima stagione. Il Manchester United non vuole trattenerlo, ma al contempo non vuole regalarlo. In più, il cileno ha un ingaggio da 13 milioni di euro; fuori portata per le casse dell’Inter. Difficile quindi ipotizzare un altro prestito.