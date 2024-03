Calciomercato Inter, fumata bianca per Taremi. Ecco i dettagli

Calciomercato Inter, pronto il grande colpo nerazzurro per quanto riguarda l’attacco. Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affare

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo acquisto del calciomercato dell’Inter in attacco sarà Mehdi Taremi: centravanti del Porto che potrebbe far la differenza in nerazzurro, preferendo di gran lunga il campionato italiano.

Il classe ’92 firmerà un contratto di due anni con opzione per il terzo anno a 3 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. L’iraniano sarà il terzo attaccante che vedrà confermato il duo Thuram-Lautaro Martinez.