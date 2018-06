Thiago Mendes, Schalke 04 in pole sull’Inter: offerti 16 milioni

Thiago Mendes nel mirino dell’Inter secondo la stampa francese: sul centrocampista del Lille è forte l’interesse dello Schalke 04, le ultime

Priorità al centrocampo per il mercato dell’Inter, nome nuovo per la mediana di Luciano Spalletti. Secondo quanto rivelano i nostri colleghi di Le 10 Sport, il Biscione ha messo nel mirino Thiago Mendes, brasiliano di proprietà Lille. Arrivato al Losc nell’estate 2017 per 9 milioni di euro, l’ex San Paolo ha raccolto prestazioni di buon livello attirando l’interesse di Piero Ausilio. Ma non solo…

Il portale transalpino sottolinea che il pole per Mendes c’è lo Schalke 04: il club di Bundesliga ha già trasmesso un’offerta ufficiale al Lille di 16 milioni di euro. I due club stanno portando avanti la trattativa, con la formazione di Tedesco che vuole scippare il ventiseienne alla folta concorrenza. Inter compresa…