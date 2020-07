Calciomercato Inter, Zhang in pressing per Messi

Calciomercato Inter: il presidente nerazzurro non avrebbe mollato la pista che porta a Messi

Steven Zhang, presidente dell’Inter, non molla Lionel Messi. Se per Conte e Marotta si tratterebbe di fantacalcio, per il patron nerazzurro sarebbe tutt’altro che impossibile. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Zhang avrebbe chiesto ai suoi collaboratori di capire le possibilità per portare a Milano la Pulce nel 2021.

Il presidente interista avrebbe inoltre chiesto a Javier Zanetti di sondare il terreno con Messi, suo amico oltre che connazionale. A colosso Suning non spaventerebbe l’ingaggio da oltre 50 milioni, anzi l’azienda di Nanchino è convinta di poter rientrare nelle spese grazie al merchandising relativo all’ipotetico acquisto.