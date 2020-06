Calciomercato Juve, l’agente di Saul: «Molte squadre lo vogliono»

L’obiettivo della Juve Saul è richiestissimo in Europa: le parole dell’agente del giocatore dell’Atletico Madrid

Intervenuto a Sport Witness, Jonathan Barnett, uno dei procuratori di Saul Niguez, ha commentato le voci di mercato riguardanti il centrocampista in forza all’Atletico Madrid. Ecco le sue dichiarazioni sul futuro del colchonero.

«Un calciatore come Saul non ha bisogno di qualcuno che spingesse per farlo cedere. E’ un buon giocatore e tutti sanno che molti club lo vogliono. Ma gioca già in un grande club e ha un ottimo rapporto con l’Atletico Madrid e con i tifosi».