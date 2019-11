Calciomercato Juve, asta per Haaland: la richiesta del Salisburgo

Calciomercato Juve, per Haaland pronta a scattare un’asta internazionale: la richiesta del Salisburgo per la punta classe 2000

I numeri di Haaland, attaccante classe 2000 del Salisburgo, non possono certo lasciare indifferenti. Sei reti in tre presenze sul palcoscenico della Champions League, dodici centri in undici gare in campionato. Condite anche da sei assist.

E, infatti, gli occhi delle grandi d’Europa sono già tutti su di lui. Con il Salisburgo che – secondo Tuttosport – starebbe cominciando a valutare eventuali offerte per la punta norvegese. Base d’asta 100 milioni di euro: Juventus, Real Madrid e Manchester United sono in prima fila.