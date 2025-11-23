Calciomercato Juve, Brozovic si avvicina? Ecco la situazione attuale della squadra bianconera! Il punto

Calciomercato Juve, spunta l’ipotesi Brozovic: possibile ritorno clamoroso in Serie A per l’ex Inter

Il tema Calciomercato Juve si arricchisce di un nome inatteso ma di grande peso internazionale: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, oggi all’Al-Nassr, potrebbe davvero tornare in Serie A, e secondo quanto riportato da TMW la Juventus starebbe valutando la possibilità di tentare un assalto già nel mercato di gennaio. Si tratterebbe di un colpo sorprendente, sia per il valore del giocatore sia per il suo passato nell’Inter, ma che risponderebbe perfettamente alle esigenze bianconere di aggiungere un profilo immediatamente pronto a livello tattico e competitivo.

Brozovic, classe 1992, ha un contratto in scadenza nel 2026 e al momento non risultano movimenti concreti verso un prolungamento con il club saudita. Questo elemento rappresenta un dettaglio importante nelle dinamiche del Calciomercato Juve, perché potrebbe permettere alla dirigenza bianconera di valutare un’operazione economicamente sostenibile. L’Al-Nassr, infatti, potrebbe prendere in considerazione eventuali offerte nel prossimo futuro per evitare un calo del valore del cartellino, soprattutto nel caso in cui il centrocampista decidesse di non restare a lungo in Arabia.

A rendere l’ipotesi ancora più intrigante è il rapporto tra Brozovic e Luciano Spalletti, che lo ha allenato ai tempi dell’Inter. Il tecnico ne conosce perfettamente caratteristiche, mentalità e affidabilità tattica, e questo potrebbe rappresentare un ulteriore fattore di spinta per la Juventus nel momento in cui dovesse aprirsi una finestra concreta per trattare. Non a caso, nelle ultime ore è filtrata la considerazione che quella di Brozovic sia «una pista da non sottovalutare», soprattutto in vista dell’obiettivo bianconero di aggiungere un centrocampista già pronto per l’impatto immediato.

Il Calciomercato Juve di gennaio, però, non dovrebbe limitarsi a un’unica opzione. Tra le alternative resta viva anche la candidatura di Franck Kessié, ex Milan oggi all’Al-Ahli, profilo già valutato durante l’estate ma mai realmente approfondito. La situazione del centrocampista ivoriano è simile a quella di Brozovic, con la Juventus pronta a monitorare eventuali aperture da parte del club saudita.

Il possibile ritorno di Brozovic in Serie A avrebbe anche un forte valore simbolico: dopo essere stato per anni una delle colonne dell’Inter e protagonista dello scudetto del 2021, il croato potrebbe ritrovarsi al centro di un clamoroso incrocio di rivalità, finendo nel mirino della storica nemica sportiva dei nerazzurri. Al momento resta solo un’ipotesi, ma nel mondo del Calciomercato Juve poche piste possono essere considerate marginali quando si parla di giocatori di questo livello.

