Tesoretto per i bianconeri dalle cessioni dei giovani. Calciomercato Juve: via Cerri, Mandragora, Sturaro e Kean

Tesoretto in arrivo per la Juventus? I bianconeri potrebbero cedere Alberto Cerri, giovane bomber ingaggiato a parametro zero dopo il fallimento del Parma. Il calciatore ha fatto bene in Serie B con la maglia del Perugia e l’Eintracht Francoforte è pronto a scommettere su di lui. I tedeschi avrebbero messo sul piatto 12 milioni di euro per l’attaccante classe ’96 cercato anche da alcuni club di Serie A che però lo vorrebbero in prestito. La Juve valuta il giocatore 15 milioni ma l’offerta dei tedeschi è di quelle importanti.

I bianconeri poi potrebbero anche lasciar andare Rolando Mandragora. Il centrocampista reduce da una buona stagione con il Crotone, piace a mezza Serie A. Il Genoa è in pole e potrebbe ingaggiarlo in prestito insieme a Stefano Sturaro ma entrambi i centrocampisti hanno molto mercato (Sturaro anche all’estero) e potrebbero generare un bel gruzzoletto per la Juventus. Capitolo Moise Kean. L’attaccante classe 2000 è stato richiesto dalla Spal ma anche dal Leganes. Difficile che la Juve decida di privarsi del giocatore gestito da Mino Raiola in maniera definitiva, più probabile un nuovo prestito dopo l’esperienza a Verona con la maglia dell’Hellas.