Mercato Juve, il futuro di Chiesa legato ad Allegri: cosa succede

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa con la Juventus, legato a quello che succederà in panchina. I dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Stampa, il futuro di Federico Chiesa alla Juventus sarebbe in bilico. L’attaccante è infatti in scadenza nel 2025 ed è reduce da una stagione deludente.

Per rinnovare Chiesa aspetta di capire quali saranno le mosse dei bianconeri in panchina. In caso di permanenza di Allegri, spingerebbe infatti per essere ceduto.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUS NEWS 24