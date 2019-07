Calciomercato Juve, lo United insiste per Dybala: la replica bianconera

Calciomercato Juve, il Manchester United insiste per portare Dybala in Inghilterra: ecco la replica bianconera

Il Manchester United non molla la presa. E, anzi, insiste nel tentativo di convincere Dybala a trasferirsi in Inghilterra con la maglia dei Red Devils. Di fronte ad una corposa offerta, come riporta Tuttosport, la Juve potrebbe infatti decidere di privarsi dell’argentino.

E, a quel punto, agire di conseguenza. Ovvero tentare, per restare sempre in casa United, un clamoroso sorpasso ai danni del Real Madrid nella corsa a Pogba. Obiettivo che resta comunque piuttosto complesso da raggiungere.