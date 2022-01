Calciomercato Juve, fissato l’incontro per Scamacca: il piano di Cherubini

ASCOLTA ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero fissato un incontro per Scamacca, obiettivo numero uno per l’attacco

Tuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti in merito al possibile passaggio di Gianluca Scamacca alla Juve. I bianconeri insistono per averlo già a gennaio, ma strapparlo ora al Sassuolo non sarà per nulla semplice. Cherubini, però, ci proverà e per questo ha fissato un incontro con la dirigenza neroverde per la prossima settimana.

Una mossa per provare ad anticipare l’Inter, con cui c’è una sfida anche sul mercato oltre che sul campo. Marotta non ha fretta di portare il ragazzo a Milano e, potendo contare sugli ottimi rapporti con Carnevali, proverà ad acquistarlo ora per poi prelevarlo solamente al termine della stagione. La partita tra le due società, in attesa di questa sera, è già partita.

