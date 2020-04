Calciomercato Juve: obiettivo Ferran Torres, scambio con De Sciglio?

Ferran Torres pallino della Juve: De Sciglio come contropartita? Ultime sul futuro dell’esterno offensivo spagnolo

Il nuovo oggetto del desiderio in casa Juventus risponde al nome di Ferran Torres. L’esterno offensivo del Valencia ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro ma anche un contratto in scadenza nel 2021, che potrebbe non essere rinnovato.

Una deadline che spaventa molto il club spagnolo, spaventato dall’idea di perdere il suo talento. Ecco perché potrebbero aprirsi i margini per una trattativa. Secondo Tuttosport la Juve potrebbe inserire nell’affare Mattia De Sciglio, giocatore che farebbe comodo ai Pipistrelli visto che al termine della prossima stagione scadrà il prestito di Florenzi.